В Ростовской области произошло тройное ДТП с автобусом

Происшествие случилось сегодня утром, 8 декабря, на 15 км трассы «Самбек — Матвеев-Курган». Предварительно, 32-летний водитель Lada Granta при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному BMW 318i под управлением 36-летнего мужчины. После столкновения отечественный автомобиль отбросило на двигавшийся в попутном направлении автобус Yutong, за рулем которого находился 34-летний водитель.