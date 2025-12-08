Ричмонд
В Ростовской области произошло тройное ДТП с автобусом

В Неклиновском районе произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей и автобуса, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Происшествие случилось сегодня утром, 8 декабря, на 15 км трассы «Самбек — Матвеев-Курган». Предварительно, 32-летний водитель Lada Granta при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному BMW 318i под управлением 36-летнего мужчины. После столкновения отечественный автомобиль отбросило на двигавшийся в попутном направлении автобус Yutong, за рулем которого находился 34-летний водитель.

В аварии получили травмы водитель Lada Granta и его 30-летний пассажир. Правоохранители выясняют все детали происшествия.