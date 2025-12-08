«По дороге на происшествие обнаружил другое преступление»: полицейский задержал юных угонщиков

В ночь на 4 декабря в отдел полиции № 2 города Иркутска поступило заявление от мужчины. Он заявил о краже своего автомобиля ВАЗ-2107, который был припаркован возле дома. Ущерб от угона он оценил в 250 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Оперативники передали информацию о розыске легковушки патрулям и оперативным подразделениям. Спустя некоторое время, направляясь на другой вызов, водитель служебной машины и участковый заметили угнанную «семерку».
Задержанные подростки сломали замок зажигания и поехали кататься по городу
— Когда полицейские подъехали к автомобилю, находящиеся в салоне подростки бросили его на обочине в возле торгового центра и попытались сбежать. Однако далеко уйти им не удалость, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Позже выяснилось, что это были двое 15-летних подростков. Один из них уже состоял на учете. Задержанные объяснили, что увидели отечественную легковушку, захотели покататься и, сломав и провернув замок зажигания, поехали кататься по городу. Сейчас правоохранители работают с детьми и их родителями.