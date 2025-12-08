«По дороге на происшествие обнаружил другое преступление»: полицейский задержал юных угонщиков

В ночь на 4 декабря в отдел полиции № 2 города Иркутска поступило заявление от мужчины. Он заявил о краже своего автомобиля ВАЗ-2107, который был припаркован возле дома. Ущерб от угона он оценил в 250 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.