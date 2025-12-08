Бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов останется в СИЗО до конца февраля

«Срок меры продлен в отношении Александра Власова продлен до 28.02.2026 года», — сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляцию по делу бывшего вице-губернатора Александра Власова. Суд рассмотрел жалобу на постановление о продлении ему меры пресечения в виде заключения под стражу и подтвердил продление содержания под стражей до 28 февраля 2026 года.
Власов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 3 ст. 33 — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Решение апелляции вступило в силу после оглашения судебного вердикта.
