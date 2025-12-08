Залезли в квартиру через балконную дверь и угрожали ножом: В Краснодаре раскрыли разбойное нападение

Как сообщили в МВД России по Краснодару, подозреваемыми оказались два мужчины — 45-летний житель Краснодарского края, ранее судимый за квартирную кражу, и 44-летний гражданин Чеченской Республики, также с судимостью за грабеж. В ходе допроса задержанные признались в совершении преступления и рассказали, что таким образом они хотели забрать деньги, которые им задолжал потерпевший.