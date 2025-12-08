Ричмонд
Залезли в квартиру через балконную дверь и угрожали ножом: В Краснодаре раскрыли разбойное нападение

Двое рецидивистов решили вернуть долг и ограбили краснодарца в его квартире.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Краснодара задержала подозреваемых в совершении разбойного нападения, которое произошло в поселке Калинино. В квартиру местного жителя на улице Сахалинской через балконную дверь проник его знакомый. Угрожая ножом, он открыл входную дверь своему сообщнику.

Мужчины потребовали перевести им 15 тысяч рублей и скрылись, прихватив с собой телефон и ноутбук жертвы. В скором времени на одной из улиц краевой столицы злоумышленников задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

Как сообщили в МВД России по Краснодару, подозреваемыми оказались два мужчины — 45-летний житель Краснодарского края, ранее судимый за квартирную кражу, и 44-летний гражданин Чеченской Республики, также с судимостью за грабеж. В ходе допроса задержанные признались в совершении преступления и рассказали, что таким образом они хотели забрать деньги, которые им задолжал потерпевший.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое, предусматривающей до десяти лет лишения свободы. В настоящее время задержанные заключены под стражу. Полиция продолжает расследование и устанавливает все обстоятельства происшествия.