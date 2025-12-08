Молодую маму осудили за смертельное ДТП в Среднеуральске

Суд в Верхней Пышме 8 декабря вынес решение по делу о ДТП, в котором погиб пенсионер. Инцидент произошел в сентябре 2024 года в Среднеуральске. 26-летняя Кристина Дымова на автомобиле Mitsubishi поворачивала налево на перекрёстке и сбила пожилого мужчину, который переходил дорогу по «зебре» на зелёный свет. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Мужчина получил тяжёлые травмы, долго находился в больнице, где позже скончался, не приходя в сознание. Экспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
В ходе суда Дымова не признала себя виновной, хотя ранее, на стадии следствия, она полностью соглашалась с обвинением, извинялась перед семьёй погибшего и частично возместила ей расходы.
— 26-летняя девушка признана виновной в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — уточнили в прокуратуре.
Её приговорили к двум годам колонии-поселения. Однако, поскольку у женщины есть маленький ребёнок, суд отсрочил начало срока до момента, когда её сыну или дочери исполнится 14 лет.
Дополнительно её лишили водительских прав на 2 года и 10 месяцев и обязали выплатить родственнице погибшего 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.