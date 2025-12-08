Молодую маму осудили за смертельное ДТП в Среднеуральске

Суд в Верхней Пышме 8 декабря вынес решение по делу о ДТП, в котором погиб пенсионер. Инцидент произошел в сентябре 2024 года в Среднеуральске. 26-летняя Кристина Дымова на автомобиле Mitsubishi поворачивала налево на перекрёстке и сбила пожилого мужчину, который переходил дорогу по «зебре» на зелёный свет. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.