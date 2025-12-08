Ричмонд
В Забайкалье СК начал проверку по факту применения силы учителем к школьнику

Информация о тревожном инциденте привлекла внимание правоохранителей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкальском крае следственный комитет начал проверку по факту применении силы учителем к школьнику. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, в социальных сетях распространилась информация о том, что преподаватель учебного заведения мог применить физическую силу к шестикласснику.

— Информация о тревожном инциденте привлекла внимание правоохранителей. Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю Андрей Беспечанский лично поручил немедленно провести проверку для выяснения всех обстоятельств, — уточнили в ведомстве.

В рамках доследственной проверки следователям предстоит выполнить комплекс мероприятий. По их результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

