В Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн

По данным следствия, в августе этого года 22-летний житель Евпатории решил похулиганить и поджег пластмассовую влагоотводную полку на капоте автомобиля Mitsubishi.
«В результате распространения огня транспортное средство полностью уничтожено, потерпевшему причинен ущерб в размере более 1,7 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.
Обвинительное заключение утверждено, теперь дело передано в Евпаторийский городской суд.
Ранее сообщалось, что 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона.