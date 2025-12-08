Ричмонд
В Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. В Евпатории в суд направили уголовное дело по факту поджога автомобиля, сообщают в прокуратуре Крыма.

Источник: Прокуратура Крыма

По данным следствия, в августе этого года 22-летний житель Евпатории решил похулиганить и поджег пластмассовую влагоотводную полку на капоте автомобиля Mitsubishi.

«В результате распространения огня транспортное средство полностью уничтожено, потерпевшему причинен ущерб в размере более 1,7 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.

Обвинительное заключение утверждено, теперь дело передано в Евпаторийский городской суд.

Ранее сообщалось, что 44-летний житель Ялты из-за старой обиды заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона.