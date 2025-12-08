Ричмонд
В Башкирии вынесли приговор водителю, задавившему девочку

В Альшеевском районе огласили приговор виновнику ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе 2025 года вечером нетрезвый мужчина без прав сел за руль «ВАЗ-2114». Он сбил девочку-подростка, которая ехала на велосипеде в попутном направлении по ул. Вокзальной в селе Аксеново. В ДТП школьница скончалась от полученных травм.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года, а также удовлетворил требования о компенсации морального вреда в пользу матери погибшей в размере 1,5 млн рублей. Автомобиль конфисковали в доход государства.