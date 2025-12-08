В Башкирии вынесли приговор водителю, задавившему девочку

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года, а также удовлетворил требования о компенсации морального вреда в пользу матери погибшей в размере 1,5 млн рублей. Автомобиль конфисковали в доход государства.