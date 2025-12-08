В Ростове-на-Дону бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками погиб в ДТП

Как ранее писал «Ъ-Ростов», накануне ночью автомобиль Mitsubishi Pajero упал с надземного моста на улице 2-я Луговая, водитель скончался на месте. За рулем внедорожника находился 51-летний Юрий Абаринов, который год назад ушел на пенсию. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением.