В Ростове-на-Дону бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками погиб в ДТП

В Ростове-на-Дону погиб бывший начальник бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками донского главка Юрий Абаринов.

Источник: сайт администрации Белокалитвенского района

Информацию об этом подтвердил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», накануне ночью автомобиль Mitsubishi Pajero упал с надземного моста на улице 2-я Луговая, водитель скончался на месте. За рулем внедорожника находился 51-летний Юрий Абаринов, который год назад ушел на пенсию. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением.

Юрий Абаринов работал в должности начальника отдела по контролю в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.