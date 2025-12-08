В Тольятти 4-летний малыш отравился угарным газом в квартире

Ранее в МЧС сообщали, что с начала года произошло уже 23 случая отравления угарным газом. Пострадали 40 человек, среди которых — 15 детей. Шестеро погибли. 29 ноября в Советском районе Самары отравились 39-летняя женщина и 8-летний ребенок.