Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти 4-летний малыш отравился угарным газом в квартире

Ребенку из Тольятти назначили амбулаторное лечение после отравления.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти 7 декабря произошло отравление угарным газом. В квартире в Центральном районе пострадал 4-летний ребенок, рассказали в МЧС Самарской области.

«После медицинского осмотра ребенка направили на амбулаторное лечение», — уточнила пресс-служба регионального МЧС.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Ранее в МЧС сообщали, что с начала года произошло уже 23 случая отравления угарным газом. Пострадали 40 человек, среди которых — 15 детей. Шестеро погибли. 29 ноября в Советском районе Самары отравились 39-летняя женщина и 8-летний ребенок.