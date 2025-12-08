Школьница два года торговала собой за наркотики

14‑летняя Вера (имя изменено. — Прим. ред.) из Тольятти Самарской области, оказавшись в приюте, призналась, что уже два года занимается проституцией за наркотики. Трагическая история девочки — болезненный сигнал о том, как быстро может разрушиться жизнь ребёнка, оставшегося без поддержки взрослых.
Крушение семейного очага
Всё началось с ухода из жизни отца Веры — это событие стало отправной точкой для череды бед. Мать девочки постепенно погрузилась в алкогольную зависимость, и в итоге её пришлось отправить в реабилитационный центр. Старшая сестра, родившая ребёнка ещё в седьмом классе, уехала в другой город вместе с бабушкой — та помогает ей растить малыша.
Оставшись в одиночестве в захламлённой квартире, Вера оказалась беззащитной перед жестокой реальностью. Стены, покрытые грязью, пустые бутылки на столе — таков был её повседневный антураж.
Опасный выбор
По словам самой девочки, она начала вести половую жизнь в 12 лет, а в качестве «платы» за отношения брала наркотики. Эту информацию подтвердили волонтёры общественной организации, которые посещали Веру.
«Мы приезжали к ней два раза — ничего не меняется. У неё дом — помойка. При втором выезде там была еще такая же потерянная подруга и новый знакомый, 25‑летний парень», — поделились с журналистами «КП-Самара» волонтёры.
Девочка утверждает, что о её ситуации знают органы опеки и подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), однако никакой реальной помощи она не получила.
Ситуация давно вызывала беспокойство у соседей, так как в подъезде постоянно ощущался запах наркотиков, по ночам были слышны подозрительные звуки.
«Соседи звонили в полицию и опеку, но ничего не делается. Опеку над Верой должна была взять бабушка, но она написала отказ», — рассказал источник, близкий к ситуации.
Мера ответственности
Юрист Илья Русяев рассказал, что грозит бившим клиентам Веры. В России возраст сексуального согласия установлен на уровне 16 лет, поэтому любой контакт совершеннолетнего с лицом 14−16 лет, даже без физического принуждения, автоматически входит в зону ст. 134 УК РФ.
«Базовая часть статьи даёт до четырёх лет лишения свободы и запрет на работу с детьми, но это только нижний уровень. Как только выясняется, что эпизодов много, участников несколько, а девочка зависела от этих людей материально или от дозы, следователь получает возможность оперировать частями 4−6 той же статьи, где сроки уже исчисляются десятилетием и более. Если же будут доказаны угрозы, использование состояния опьянения, отсутствие реальной возможности сопротивляться, не исключён уход на ещё более тяжёлые составы — изнасилование и насильственные действия сексуального характера по ст. 131 и 132 УК РФ, это вплоть до пожизненного», — подчеркнул юрист.
Наркотический блок работает параллельно, добавил юрист. «Ст. 230 УК РФ про склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотиков охватывает широкий спектр ситуаций: от “ну попробуй, ничего не будет” до обмена дозы на интимные услуги. Здесь уже сейчас фигурирует п. “а” ч. 3, то есть минимальный ориентир — 10−15 лет колонии. Если следствие дополнительно докажет сбыт, в дело войдут ст. 228 и 228.1 УК РФ, где при передаче вещества именно несовершеннолетней и крупном размере сроки поднимаются до двадцати лет и выше», — сказал Русяев.
Отдельная линия — возможные организаторы. Тот, кто не просто пришёл разово, а системно сводил мужчин с девочкой, договаривался, получал деньги или иную выгоду, уже попадает в поле ст. 240 и 241 УК РФ о вовлечении и организации занятия проституцией несовершеннолетней. Эти нормы рассчитаны как раз на ситуации, где вокруг подростка выстраивают схему, а не разовый эпизод.
Мать с хроническим алкоголизмом и фактическим оставлением ребёнка в антисанитарии рискует не только административным протоколом по ст. 5.35 КоАП РФ, но и обвинением по ст. 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию в сочетании с жестоким обращением. На семейно-правовом уровне почти неизбежен иск о лишении родительских прав по ст. 69 СК РФ.
На этом фоне единственное лицо, к которому закон не готов применять наказание, — сама девочка: в силу возраста она не привлекается ни по «наркотическим», ни по «сексуальным» составам и нуждается не в приговоре, а в защите, лечении и новом жизненном сценарии, пока взрослые будут объяснять свои действия уже в статусе фигурантов уголовного дела, подчеркнул юрист.
Поворотный момент
Недавно история получила новое, ещё более трагичное развитие: Вера написала заявление об изнасиловании, обвинив в преступлении иностранца. Сейчас дело находится в стадии расследования.
Когда история девочки стала достоянием общественности, её наконец забрали из опасной среды. Сейчас она находится в центре помощи детям, где ей должны предоставить кров, питание и психологическую поддержку.
«С ребенком сейчас все хорошо, она сейчас в безопасности», — подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Юлия Николаева.
Волонтёры и неравнодушные соседи надеются, что этот шаг станет началом перемен в жизни Веры. Однако специалисты предупреждают: без системной работы с психологом и комплексной реабилитации риск возврата к прежнему образу жизни остаётся крайне высоким.