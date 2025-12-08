Школьница два года торговала собой за наркотики

«Базовая часть статьи даёт до четырёх лет лишения свободы и запрет на работу с детьми, но это только нижний уровень. Как только выясняется, что эпизодов много, участников несколько, а девочка зависела от этих людей материально или от дозы, следователь получает возможность оперировать частями 4−6 той же статьи, где сроки уже исчисляются десятилетием и более. Если же будут доказаны угрозы, использование состояния опьянения, отсутствие реальной возможности сопротивляться, не исключён уход на ещё более тяжёлые составы — изнасилование и насильственные действия сексуального характера по ст. 131 и 132 УК РФ, это вплоть до пожизненного», — подчеркнул юрист.