В Осло 19-летний юноша открыл стрельбу в торговом центре

Норвежская полиция сообщила о задержании человека, устроившего стрельбу в одном из крупных торговых центров Осло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
По информации норвежского издания VG, 19-летний подозреваемый сам связался с экстренными службами. Однако до приезда полиции он успел открыть огонь, выстрелив из дробовика в потолок на втором этаже здания. При задержании у него изъяли целый арсенал: ружье с патронами, нож и бейсбольную биту. Мотивы поступка молодого человека пока не установлены.
Представитель полиции Осло Тор Греттум назвал инцидент «очень серьезным» и отметил, что большого количества жертв удалось избежать лишь благодаря оперативной реакции силовиков.
После проверки здания на предмет наличия других угроз или сообщников оцепление было снято. Около 11:30 по местному времени торговый центр Storo Storsenter возобновил работу в обычном режиме.