Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Осло 19-летний юноша открыл стрельбу в торговом центре

В норвежской столице задержан вооруженный дробовиком молодой человек, открывший стрельбу в торговом центре. Благодаря оперативной реакции правоохранителей инцидент обошелся без пострадавших.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Норвежская полиция сообщила о задержании человека, устроившего стрельбу в одном из крупных торговых центров Осло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

По информации норвежского издания VG, 19-летний подозреваемый сам связался с экстренными службами. Однако до приезда полиции он успел открыть огонь, выстрелив из дробовика в потолок на втором этаже здания. При задержании у него изъяли целый арсенал: ружье с патронами, нож и бейсбольную биту. Мотивы поступка молодого человека пока не установлены.

Представитель полиции Осло Тор Греттум назвал инцидент «очень серьезным» и отметил, что большого количества жертв удалось избежать лишь благодаря оперативной реакции силовиков.

После проверки здания на предмет наличия других угроз или сообщников оцепление было снято. Около 11:30 по местному времени торговый центр Storo Storsenter возобновил работу в обычном режиме.