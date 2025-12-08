В Осло 19-летний юноша открыл стрельбу в торговом центре

По информации норвежского издания VG, 19-летний подозреваемый сам связался с экстренными службами. Однако до приезда полиции он успел открыть огонь, выстрелив из дробовика в потолок на втором этаже здания. При задержании у него изъяли целый арсенал: ружье с патронами, нож и бейсбольную биту. Мотивы поступка молодого человека пока не установлены.