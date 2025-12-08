В Челябинске чиновницу мэрии привлекли по делу об афере с аттракционами

Как уже писала «РГ», в октябре сотрудники УФСБ и СК региона взяли директора ЦПКиО за махинации с бюджетными ассигнованиями. По данным силовиков, во время затянувшейся реконструкции детского городка, который решили наполнить подходящей для парка имени Гагарина космической тематикой, руководитель учреждения выкупил у частников старые аттракционы, которые подлежали утилизации.
«Согласно договору поставки аттракционов, учреждению переданы в собственность 68 объектов движимого имущества, ранее находившихся в его пользовании по договору аренды, — пояснили в следственном управлении СК региона. — На выкуп потрачено свыше 86 миллионов рублей из бюджетной субсидии в размере 400 миллионов, выделенной на развитие и благоустройство учреждения».
Следствие установило, что часть этих аттракционов являлась неликвидной, поскольку имела значительный износ. В результате городскому бюджету причинен ущерб в особо крупном размере. В этом и обвинили директора парка, дома у которого были изъяты значительные денежные средства.
Теперь участь подчиненного пришлось разделить и начальнице. В СК пришли к выводу, что она не только принимала активное участие в заключении странной сделки, но и была осведомлена о том, что с 24 июня прошлого года в детском городке планировались работы по сносу аттракционов, в связи с чем экономической целесообразности в их приобретении не было.
В выходные Центральный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия об аресте до 5 февраля будущего года чиновницы, несмотря на наличие у нее двух маленьких детей.
По месту жительства и работы обвиняемой проведены обыски. По статье о должностном злоупотреблении ей и подчиненному грозит до 10 лет лишения свободы. О том, сколько реально вложено в реконструкцию парка, и когда она будет завершена, официальных заявлений из мэрии пока не последовало.
Кстати
Прежний начальник городского комитета по культуре Челябинска ушел в отставку после скандала со строительством детского лагеря в водоохранной зоне озера Увильды. Дело о чудесном превращении детского учреждения в элитный коттеджный поселок вновь передали в суд в конце прошлой недели. А отвечать за аферу придется бывшему вице-губернатору региона Александру Уфимцеву, более семи лет скрывавшемуся за границей. Впрочем, теперь он, вероятно, надеется избежать наказания за истечением срока давности.