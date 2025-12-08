В Челябинске чиновницу мэрии привлекли по делу об афере с аттракционами

Теперь участь подчиненного пришлось разделить и начальнице. В СК пришли к выводу, что она не только принимала активное участие в заключении странной сделки, но и была осведомлена о том, что с 24 июня прошлого года в детском городке планировались работы по сносу аттракционов, в связи с чем экономической целесообразности в их приобретении не было.