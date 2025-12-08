Подростка, жестоко избившего 13-летнюю девочку в селе Мостовское, будут судить

Следствие считает, что подросток заранее планировал нападение. Под предлогом проводить девочку домой он завел её на пустырь у леса. Там парень поднял с земли камень и бросил ей в голову. Когда девочка упала, он попытался её задушить, а затем нанес множество ударов ногами и руками по голове и телу.