Подростка, жестоко избившего 13-летнюю девочку в селе Мостовское, будут судить

Прокуратура Верхней Пышмы направила в суд дело о покушении на убийство 13-летней девочки.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Верхней Пышмы утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело о покушении на убийство. Обвиняемым является 16-летний подросток, который в сентябре 2024 года жестоко избил свою 13-летнюю знакомую в селе Мостовское. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Следствие считает, что подросток заранее планировал нападение. Под предлогом проводить девочку домой он завел её на пустырь у леса. Там парень поднял с земли камень и бросил ей в голову. Когда девочка упала, он попытался её задушить, а затем нанес множество ударов ногами и руками по голове и телу.

Думая, что девочка мертва, подросток оттащил её в ближайший лес и скрылся. Однако жертву вовремя нашли и доставили в больницу.

По заключению экспертов, девочка получила ушиб мозга, перелом черепа и много других тяжелых травм, опасных для жизни. Её спасло только своевременное оказание медицинской помощи.

— Подросток обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетней», — уточнили в прокуратуре.

Ранее дело уже пытались направить в суд, но его вернули на доработку. Теперь, после устранения замечаний, материалы вновь переданы в Верхнепышминский городской суд для вынесения приговора.