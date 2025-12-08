«Мёрзнем, болеем». Что происходит в Ангарске после крупной аварии на ТЭЦ

«Мы замерзаем и многие уже заболели», «Возле обогревателя сидим», «В школах невыносимо холодно» — такими комментариями заполнены социальные сети властей города Ангарска в Иркутской области. Уже второй день на ТЭЦ-9, которая снабжает теплом город, устраняют аварию — вышел из строя один из котлов. Что известно о ситуации к нынешнему моменту, читайте в материале irk.aif.ru.
Успеть до морозов.
Об аварии на ТЭЦ-9 стало известно в воскресенье, 7 декабря. Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров сообщил в своём Телеграм-канале, что на станции из строя вышел один из котлов. Это стало причиной снижения температуры в 1546 домах, в которых проживает 167 тысяч человек — около 80% населения всего города. Также похолодели батареи в 121 социальном объекте. К устранению аварии приступили немедленно, но стало понятно, что ремонт займёт несколько дней.
«На это время планируется задействовать третий котёл. После его ввода в рабочий режим, температура в подающей линии частично поднимется», — пообещал мэр. На ситуацию отреагировал и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Планируется, что температура приблизится к норме к полуночи. Следующий шаг — ввод ещё двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимов до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт. В понедельник по результатам складывающейся обстановки будет приниматься решение об иных мерах реагирования», — написал он в своём Телеграм-канале вечером 7 декабря.
В городе ввели режим повышенной готовности, а также запретили вести все земляные работы, в том числе те, на которые ранее были выданы разрешения, чтобы случайно не повредить сети электроснабжения.
Сколько заплатим?
«Холодный фронт», о котором сказал губернатор — понижение ночных температур до минус 34 по Цельсию, а дневных — до минус 24 — прогнозировался в Ангарске на 9 декабря. В понедельник, 8 декабря, температура в городе была «всего» около минус двадцати. Однако это всё равно морозы, и ангарчане продолжали жаловаться на то, что в квартирах холодно. В городе ввели режим ЧС, в режим повышенной готовности перевели электросетевые организации на случай возникновения перегрузки сетей или аварийных ситуаций.
«Шесть школ — № 3, 5, 19, 20, 21 и 27 — переведены на дистанционное обучение. Ещё в двух — № 7 и № 40 удаленно учатся только младшие классы. В пяти дошкольных учреждениях — № 34, 63, 86, 87 и детсаду при школе № 40 температура опустилась ниже 17 градусов, поэтому детей временно перевели в другие детсады», — сообщил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров днём 8 декабря. К вечеру было решено дополнительно перевести на дистанционное обучение детей из школ № 6, 9, 17, 24, 32, 40, а также гимназии 8, так как температура в классах стала ниже допустимых значений.
Развёрнуты пункты временного размещения на шесть тысяч человек. Очень надеюсь, что до их использования не дойдёт.
Тем временем процессуальную проверку по факту происшествия на ТЭЦ начал следственный отдел по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области, её ход контролирует городская прокуратура, которая также проводит собственную проверку. «Накануне в работу введен один из котлоагрегатов, который позволил поднять температуру в тепловых сетях до 72 градусов. Увеличение параметров в отопительных системах ощутят 80% жителей Ангарска. Сегодня специалисты намерены приступить к растопке ещё одного котла», — прокомментировали irk.aif.ru ситуацию в Байкальской энергетической компании.
На ремонт агрегата ТЭЦ-9 брошены все силы — сейчас над устранением аварии работают уже 250 человек, работы ведутся круглосуточно. А жители Ангарска продолжают писать комментарии в социальных сетях, причём многих интересует не только то, когда батареи в домах и школах снова будет горячими, но и то, сколько в итоге придётся платить за отопление в декабре.
«После перехода в штатный режим всем потребителям автоматически будет сделан перерасчет платы за отопление. Никаких заявлений для этого писать не нужно», — ответили на этот вопрос энергетики. По данным на вечер 8 декабря, тепло должно вернуться в дома ангарчан в полном объёме к 15:00 10 декабря.