«Мёрзнем, болеем». Что происходит в Ангарске после крупной аварии на ТЭЦ

«На это время планируется задействовать третий котёл. После его ввода в рабочий режим, температура в подающей линии частично поднимется», — пообещал мэр. На ситуацию отреагировал и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Планируется, что температура приблизится к норме к полуночи. Следующий шаг — ввод ещё двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимов до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт. В понедельник по результатам складывающейся обстановки будет приниматься решение об иных мерах реагирования», — написал он в своём Телеграм-канале вечером 7 декабря.