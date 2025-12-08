Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова сообщила об ухудшении его здоровья

Состояние здоровья бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемезова, который содержится в СИЗО № 7 на территории УФСБ Челябинской области, продолжает ухудшаться. Об этом ЕАН заявила его адвокат Мария Кирилова.

Источник: ЕАН

Юрист пояснила, что Чемезов сильно похудел, что критично для его здоровья, выглядит плохо, двигается медленно. Сам бывший чиновник отказывается обсуждать свое состояние.

Кирилова направила ходатайство в администрацию СИЗО об освидетельствовании Олега Чемезова. По мнению юриста, содержание бывшего чиновника под арестом может быть опасным для его здоровья и жизни.

Комиссия врачей заподозрила у Олега Чемезова рецидив тяжелого заболевания и пришла к выводу о необходимости проведения дополнительных обследований. Если неутешительный прогноз врачей подтвердится, то ему будет показано неотложное лечение, которое в условиях СИЗО невозможно.

Мария Кирилова
адвокат

ЕАН писал, что Олегу Чемезову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Он проходит фигурантом дела о хищении средств из областного бюджета в размере более 1 млн рублей, выделенных АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя структура АО «Облкоммунэнерго»).