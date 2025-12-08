Адвокат бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова сообщила об ухудшении его здоровья

Юрист пояснила, что Чемезов сильно похудел, что критично для его здоровья, выглядит плохо, двигается медленно. Сам бывший чиновник отказывается обсуждать свое состояние.
Кирилова направила ходатайство в администрацию СИЗО об освидетельствовании Олега Чемезова. По мнению юриста, содержание бывшего чиновника под арестом может быть опасным для его здоровья и жизни.
Комиссия врачей заподозрила у Олега Чемезова рецидив тяжелого заболевания и пришла к выводу о необходимости проведения дополнительных обследований. Если неутешительный прогноз врачей подтвердится, то ему будет показано неотложное лечение, которое в условиях СИЗО невозможно.
ЕАН писал, что Олегу Чемезову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Он проходит фигурантом дела о хищении средств из областного бюджета в размере более 1 млн рублей, выделенных АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, дочерняя структура АО «Облкоммунэнерго»).