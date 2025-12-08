В ялтинской больнице пациенту обожгли обогревателем спину: СК проводит проверку

В одной из ялтинских больниц 23-летнему пациенту с ограниченными возможностями обожгли обогревателем спину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В сети появилось видеообращение женщины. Она рассказала, что ее 23-летний сын лежит в одной из ялтинских больниц. В ноябре женщина в очередной раз посетила молодого человека.
«Мать обнаружила ожоги от обогревателя на его спине, о которых администрация лечебного учреждения умолчала», — говорится в сообщении.
Крымские следователи начали проводить проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан». Сотрудники СК осмотрели место происшествия. Кроме того, они изучают медицинскую документацию.
«Назначены необходимые экспертизы», — добавили в СК.
В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что также проводят проверку.
«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о здравоохранении», — рассказали в ведомстве.