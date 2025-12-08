Житель Новочеркасска пытался купить машину из-за рубежа и потерял 2 млн рублей

Житель Новочеркасска пытался купить машину из Европы и в итоге потерял более 2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Дорожная мечта обернулась для 44-летнего новочеркасца финансовым крахом. Сначала мужчина нашел в Интернете специализированную фирму по приобретению автомобилей. Через время с ним в мессенджере связался «менеджер компании», и объяснил условия сделки.
Покупатель проверил информацию, но не заподозрил подвоха. Он перевел предоплату в 858 тысяч рублей, а вскоре потребовалось еще 650 тысяч рублей, якобы на покрытие госпошлины. Затем попросили перевести еще 512 тысяч рублей за утилизационный сбор. Ничего не подозревающий автолюбитель выполнил все условия.
Обман раскрылся, когда истекли сроки доставки автомобиля, а предстаивтель компании перестал отвечать на звонки и сообщения. Только тогда новочеркасец понял, что стал жертвой аферистов. По факту мошенничества возбуждено дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ведется розыск преступников.
В полиции напоминают: при совершении онлайн-покупок нужно быть внимательными. Перед заключением сделки необходимо тщательно проверять документацию, историю и репутацию продавца. Особую настороженность должны вызывать неестественно низкие цены. Не следует спешить и соглашаться на все поступившие условия.
