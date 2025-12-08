В Екатеринбурге вынесли приговор рецидивисту, похитившему парня 13 лет назад

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, похитившему парня 13 лет назад. Следствием и судом установлено, что 41-летний рецидивист в апреле 2012 года, выступая организатором, предложил знакомому похитить человека. Он нашел в спортзале еще пятерых человек, согласившихся участвовать в преступлении.
— Осужденный совместно с пятью знакомыми похитили 20-летнего мужчину, перегородив движение движущемуся в направлении выезда из придворовой территории автомобилю «ВАЗ 21074», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Силой они вывели молодого человека из машины и затолкали в автомобиль BMW, принадлежащий одному из соучастников, после чего увезли и удерживали против его воли.
— Фигурант длительное время скрывался от органов правосудия, в том числе и изменив свои паспортные данные. Однако правоохранительным органам всё же удалось установить его местонахождение, задержать и заключить под стражу, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.