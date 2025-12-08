В Башкирии дети сбежали из рехаба, который оказался для них тюрьмой: но на воле их ждал новый кошмар

Дождавшись на улице двух сбежавших, они насильно посадили их в Skoda Octavia. Затем, получив ключи, злоумышленники проникли в квартиру, где захватили оставшихся двоих и поместили в Nissan Note. После этого всех четверых насильно перевезли в другой реабилитационный центр в Чишминском районе. В ходе этого инцидента один из нападавших похитил у потерпевшего мобильный телефон стоимостью 3,5 тысячи рублей.