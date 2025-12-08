В Башкирии дети сбежали из рехаба, который оказался для них тюрьмой: но на воле их ждал новый кошмар

В Уфе вынесен приговор участникам преступной группы, мужчин в возрасте от 37 лет до 41 года признали виновными в похищении людей и грабеже. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет Башкирии, а также Объединенная пресс-служба судов республики.
Как установили суд и следствие, летом прошлого года четверо пациентов, двое из которых были несовершеннолетними, сбежали из частного реабилитационного центра для страдающих алкогольной и наркотической зависимостью в Дюртюлинском районе и арендовали квартиру в Уфе. Через несколько дней сотрудники центра, узнав их адрес, прибыли к дому на улице Новороссийской.
Дождавшись на улице двух сбежавших, они насильно посадили их в Skoda Octavia. Затем, получив ключи, злоумышленники проникли в квартиру, где захватили оставшихся двоих и поместили в Nissan Note. После этого всех четверых насильно перевезли в другой реабилитационный центр в Чишминском районе. В ходе этого инцидента один из нападавших похитил у потерпевшего мобильный телефон стоимостью 3,5 тысячи рублей.
Похищенные были освобождены сотрудниками правоохранительных органов благодаря сообщению очевидца.
Подсудимые частично признали вину и раскаялись. Двум потерпевшим был возмещен моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей, двое других приняли извинения и отказались от компенсации.
Демский районный суд назначил трем фигурантам пять лет, а четвертому — 5 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Nissan Note конфискован в собственность государства.
По материалам дела в отношении сотрудников реабилитационного центра по факту незаконного лишения свободы пациентов выделено отдельное производство.
