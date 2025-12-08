Едва не сгоревшую птицефабрику наказали за пожар в Волгоградской области

Судом установлено, что 8 июля в Светлоярском районе между корпусами 15 и 16 на территории птицефабрики произошло возгорание сухой травянистой растительности. В ходе последующей после этого проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности в условиях действующего в регионе противопожарного режима. Выявлено, что трава на территории предприятия не скашивалась и не убиралась, как и горючие отходы с мусором.