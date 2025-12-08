Кухонная рабочая и повар задержаны с продуктами из столовой колледжа в Борисове. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
«Задержаны при выходе с работы: в Борисове повар и кухонная рабочая пытались вынести продукты из столовой колледжа», — говорится в сообщении.
Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД вместе с коллегами из Департамента охраны были задержаны две женщины — повар и кухонная работа. В момент досмотра в личных вещах были обнаружены мясные продукты, яйца, хлебобулочные изделия, яблоки и так далее.
В Борисове милиция задержала повара и кухонную рабочую с продуктами из столовой колледжа. Фото: телеграм-канал УВД Миноблисполкома.
В ведомстве отметили, что данные продукты должны были использоваться для приготовления обедов учащимся одного из колледжей города. По данным фактам проводит проверка.
Ранее прокуратура нашла гнилые и перемороженные овощи при проверке школ в Беларуси.
