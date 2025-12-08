Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кухонная рабочая и повар задержаны с продуктами из столовой колледжа в Борисове

В Борисове милиция задержала повара и кухонную рабочую с продуктами из столовой колледжа.

Источник: Комсомольская правда

Кухонная рабочая и повар задержаны с продуктами из столовой колледжа в Борисове. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

«Задержаны при выходе с работы: в Борисове повар и кухонная рабочая пытались вынести продукты из столовой колледжа», — говорится в сообщении.

Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД вместе с коллегами из Департамента охраны были задержаны две женщины — повар и кухонная работа. В момент досмотра в личных вещах были обнаружены мясные продукты, яйца, хлебобулочные изделия, яблоки и так далее.

В Борисове милиция задержала повара и кухонную рабочую с продуктами из столовой колледжа. Фото: телеграм-канал УВД Миноблисполкома.

В ведомстве отметили, что данные продукты должны были использоваться для приготовления обедов учащимся одного из колледжей города. По данным фактам проводит проверка.

В Борисове милиция задержала повара и кухонную рабочую с продуктами из столовой колледжа. Фото: телеграм-канал УВД Миноблисполкома.

Ранее прокуратура нашла гнилые и перемороженные овощи при проверке школ в Беларуси.

Тем временем Белгидромет предупредил о морозах до −12 градусов: «Из-за воздушных масс северных широт».

А еще «Белинвестбанк» предупредил белорусов о некорректном отображении баланса карт.