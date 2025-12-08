Кухонная рабочая и повар задержаны с продуктами из столовой колледжа в Борисове

Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД вместе с коллегами из Департамента охраны были задержаны две женщины — повар и кухонная работа. В момент досмотра в личных вещах были обнаружены мясные продукты, яйца, хлебобулочные изделия, яблоки и так далее.