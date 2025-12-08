СМИ узнали о конфликте США и Израиля из-за прослушки на американской базе

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов, согласно которому палестинское движение ХАМАС должно согласиться не участвовать в управлении сектором Газа. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать территорию. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента Газы и выведет из нее войска.