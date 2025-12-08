Двух приезжих наркокурьеров задержали в Воронеже при оборудовании тайников в лесу

В Воронеже в лесном массиве на улице Сафронова полицейские задержали двоих молодых людей в возрасте 22 и 23 лет, которых заподозрили в распространении наркотиков. При осмотре места сотрудники Управления наркоконтроля ГУ МВД по региону нашли пакет с веществом синтетического происхождения (метилэфедрон, массой 268,77 г).
Задержанные признались, что нашли «работу» в интернете. В их обязанности входило распространение через тайники-закладки. С этой целью они специально прибыли в регион.
Полицейские возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Фигуранты задержаны им грозит до 20 лет лишения свободы.