Двух приезжих наркокурьеров задержали в Воронеже при оборудовании тайников в лесу

В Воронеже в лесном массиве на улице Сафронова полицейские задержали двоих молодых людей в возрасте 22 и 23 лет, которых заподозрили в распространении наркотиков. При осмотре места сотрудники Управления наркоконтроля ГУ МВД по региону нашли пакет с веществом синтетического происхождения (метилэфедрон, массой 268,77 г).