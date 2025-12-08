Ричмонд
Двух приезжих наркокурьеров задержали в Воронеже при оборудовании тайников в лесу

Два наркокурьера попались полиции, когда делали закладки в Воронеже.

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

В Воронеже в лесном массиве на улице Сафронова полицейские задержали двоих молодых людей в возрасте 22 и 23 лет, которых заподозрили в распространении наркотиков. При осмотре места сотрудники Управления наркоконтроля ГУ МВД по региону нашли пакет с веществом синтетического происхождения (метилэфедрон, массой 268,77 г).

Задержанные признались, что нашли «работу» в интернете. В их обязанности входило распространение через тайники-закладки. С этой целью они специально прибыли в регион.

Полицейские возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Фигуранты задержаны им грозит до 20 лет лишения свободы.