В Кишиневе отмечены случаи сбыта фальшивых банкнот

КИШИНЕВ, 8 дек — Sputnik. В Кишиневе по подозрению в сбыте фальшивых банкнот на территории столицы задержаны двое молодых людей в возрасте 20 и 21 года, сообщили в Главном инспекторате полиции.
Задержание было произведено при поддержке сотрудников полицейского спецназа Fulger.
Ранее к правоохранителям обратился кишиневец, который сообщил, что получил предположительно фальшивую банкноту от одного из вышеуказанных лиц. Впоследствии на основании доказательств и оперативной информации, собранной участковыми полицейскими совместно с Управлением полиции Кишинева, была установлена причастность двух подозреваемых к совершению преступления.
«В ходе обысков, проведенных по месту жительства и в автомобилях подозреваемых, были изъяты соответствующие доказательства, в том числе носители информации, подтверждающие их причастность к незаконной деятельности», — уточнили правоохранители.
Задержанные помещены под арест на 30 суток. Если их вина будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Следствие продолжается.