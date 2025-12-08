В Кишиневе отмечены случаи сбыта фальшивых банкнот

Ранее к правоохранителям обратился кишиневец, который сообщил, что получил предположительно фальшивую банкноту от одного из вышеуказанных лиц. Впоследствии на основании доказательств и оперативной информации, собранной участковыми полицейскими совместно с Управлением полиции Кишинева, была установлена причастность двух подозреваемых к совершению преступления.