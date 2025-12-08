Гибельная вода. Кто заплатит за подъём рухнувшего авто и починку набережной

«Садясь за руль, водитель подписывается, что он управляет средством повышенной опасности, — считает Цивилёв. — И он должен выбирать скорость. При гололёде он должен оценивать, на каком покрытии он находится, занесет ли машину. Если человек не умеет это оценивать, то ему лучше за руль не садиться, а пользоваться общественным транспортом или вызывать такси. Всю ответственность несёт водитель, за исключением случаев, когда, например, яма. Если дорожное покрытие не соответствует ГОСТу, то всё оплачивает тот, кто обслуживает дорогу. Но если, вот как сейчас, температуры то плюс, то минус, дорога подмерзнет, а службы не успеют ее обработать, то это ответственность водителя: он должен соображать, по какому покрытию едет. Потому что он может сбить человека, убить ребёнка — это же надо понимать. Такая позиция содержится в Правилах дорожного движения».