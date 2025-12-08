Гибельная вода. Кто заплатит за подъём рухнувшего авто и починку набережной

В Петербурге автомобиль упал в Неву, пробив ограждение на Васильевском острове неподалёку от станции метро «Горный институт». Авто уже подняли из воды. Один человек погиб, второй пострадал. Часто ли в Северной столице происходят такие ДТП и кто платит за восстановление ограды набережных и подъём машины — в материале spb.aif.ru.
Ситуация повторяется.
О происшествии в Василеостровском районе сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга. Легковой автомобиль чёрного цвета пробил ограждение и влетел в воду. Страшная авария стала смертельной: 30-летний водитель утонул, его тело достали с глубины водолазы поисково-спасательной службы. Повезло 35-летнему пассажиру — он сумел выбраться из машины и остался жив.
«К ликвидации происшествия от МЧС привлекались две единицы техники и десять человек личного состава», — рассказали в профильном ведомстве. Чёрное авто уже достали из Невы.
Очень печально, но прошло чуть больше двух месяцев с жуткой аварии на Фонтанке. 3 октября такой же полёт в воду совершил Porsche Cayenne — выезжавший с улицы Чайковского на набережную водитель не справился с управлением, машина пробила ограду и упала в реку. Сидевшая на пассажирском месте молодая девушка не смогла выбраться из авто, захлебнулась в ледяной воде и погибла. 33-летний водитель отделался ушибами и переломом пальца ноги — он выплыл на берег сам. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования он отказался.
А в самом начале этого года — 18 января — в воде оказались сразу две машины. Ночью из Никольского переулка выскочил чёрный Range Rover и, пробив ограждение, рухнул в Фонтанку. В машине были трое — двое мужчин и девушка. Они выбрались из скрывшегося подо льдом авто и с помощью прохожих и спасателей выбрались на набережную. Их доставили в больницу — у всех было переохлаждение и признаки алкогольного опьянения.
В тот же день на углу Рузовской улицы в «Мерседес» врезалась «Шкода». Немецкий автомобиль закрутило, а потом он резко поддал газу, пробил решётку ограждения и упал с набережной — есть версия, что из-за стресса сидевшая за рулём 37-летняя женщина перепутала педали. В салоне находилась её 14-летняя дочь. Обе погибли.
А 10 мая прошлого года произошла страшнейшая трагедия — с Поцелуева моста в Мойку рухнул целый автобус. Погибли семь пассажиров. Водителя автобуса Рахматшоха Курбонова приговорили к шести годам лишения свободы.
Кто платит?
Каждый раз, когда автомобиль падает в реки и каналы Петербурга, у городских служб возникает масса проблем: машину надо достать из воды, а потом восстановить решётку набережной.
В комиссии Заксобрания по транспорту объяснили, что по закону все расходы — а это многие сотни тысяч рублей, — должен возместить виновник ДТП. А если он погиб, то родственники.
«Ограждение набережной должны восстанавливать только специалисты в соответствии с требованиями КГИОП, — пояснил председатель комиссии Алексей Цивилёв. — Но часто никто не хочет особо заморачиваться с взыскиванием денег с виновника, и всё ложится на плечи районных администраций или комитет по благоустройству. Но это неправильно. Получается, банкет за наш с вами счёт, потому что мы налогоплательщики».
Депутат обещал обсудить эту проблему с коллегами на комиссии.
А вот за подъём машины платят уже не из бюджетных денег. Достают автомобиль из воды, как правило, при помощи кранов сотрудники МЧС. А потом машину помещают на штрафстоянку. И забрать её водитель или его наследники могут только когда оплатят и подъём авто, и его хранение.
Правда, не всегда очевидно, кто же виноват в падении автомобиля в воду. Если водитель пьян, тут вопросов нет. Но ведь нередко причиной ДТП становится дорожная обстановка -например, состояние асфальта.
«Садясь за руль, водитель подписывается, что он управляет средством повышенной опасности, — считает Цивилёв. — И он должен выбирать скорость. При гололёде он должен оценивать, на каком покрытии он находится, занесет ли машину. Если человек не умеет это оценивать, то ему лучше за руль не садиться, а пользоваться общественным транспортом или вызывать такси. Всю ответственность несёт водитель, за исключением случаев, когда, например, яма. Если дорожное покрытие не соответствует ГОСТу, то всё оплачивает тот, кто обслуживает дорогу. Но если, вот как сейчас, температуры то плюс, то минус, дорога подмерзнет, а службы не успеют ее обработать, то это ответственность водителя: он должен соображать, по какому покрытию едет. Потому что он может сбить человека, убить ребёнка — это же надо понимать. Такая позиция содержится в Правилах дорожного движения».
И, конечно, водитель должен всегда помнить, что в Петербург стоит на берегу Финского залива, он перерезан множеством рек и каналов, и при падении машины в воду спастись удаётся далеко не всем. «А люди просто забывают, и у них исчезает чувство опасности», — заключил депутат.