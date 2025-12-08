В понедельник, 8 декабря, в Керчи продолжается ликвидация последствий сильного ветра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Олег Каторгин.
«Стихия привела к повреждению и падению деревьев, что, в свою очередь, вызвало обрывы линий электропередачи и газовых сетей», — рассказал Каторгин.
Руководитель администрации сообщил, что коммунальщики оперативно выезжали на вызовы. В настоящее время они продолжают заниматься устранением повреждений. ЕДДС приняла девять заявок от жителей.
«В работе еще остаются точечные обращения. Упавшие ветви и деревья, в первую очередь, убирают с проезжей части, с общественных территорий и во дворах, распиливают стволы, убирают и вывозят ветки», — написал градоначальник.