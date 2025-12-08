В Башкирии стали известны подробности смертельного ДТП с многодетной семьей.

Семья, которая попала в смертельную аварию на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, возвращалась из соседнего села, куда ездила в магазин за продуктами. Глава семейства решил взять в поездку всех. Четверо детей сели назад, а супруга с грудным ребенком на руках — на переднее пассажирское кресло. На обратном пути 45-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем марки «Исузу», сообщил главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.