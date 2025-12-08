Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии стали известны подробности смертельного ДТП с многодетной семьей

В Башкирии стали известны подробности смертельного ДТП с многодетной семьей.

Источник: пресс-служба ГАИ по РБ

Семья, которая попала в смертельную аварию на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, возвращалась из соседнего села, куда ездила в магазин за продуктами. Глава семейства решил взять в поездку всех. Четверо детей сели назад, а супруга с грудным ребенком на руках — на переднее пассажирское кресло. На обратном пути 45-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся со встречным грузовым автомобилем марки «Исузу», сообщил главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов.

Напомним, ДТП произошло накануне вечером. Удар был такой, что водитель скончался на месте. Ночью один из детей скончался в реанимации. Также в больнице остаются двое детей-дошкольников, их состояние оценивается как относительно удовлетворительное, планируется их перевод в РДКБ, писал ранее «Башинформ».