Воронежец устроил пьяный вояж на чужом «Мерседесе»

В Воронеже поймали пьяного 23-летнего парня, которого подозревают в угоне «Мерседеса» у 41-летней женщины. Он признался, что накануне они вместе выпивали. 8 декабря в пресс-службе регионального ГУ МВД также сообщили, что задержанный ранее уже был судим.
В полиции объяснили, что женщина принимала у себя компанию, где, судя по всему, царило веселье и алкоголь. Ночью, когда другие гости и хозяйка уснули, подозреваемый собрался отправиться домой. Он просто взял ключи от машины знакомой, припаркованной у дома на улице Малаховского, и укатил на ней.
Проснувшись утром, хозяйка обнаружила отсутствие не только гостя, но и своего элитного авто и обратилась в МВД.
Полицейские быстро вычислили угонщика по видеокамерам. Задержанный честно признался, что распивал спиртное в компании с потерпевшей и ночью решил уехать на ее машине.
Теперь за такой спонтанный «комфорт-класс» без спроса возбуждено уголовное дело. Максимальный срок может составлять до 5 лет лишения свободы.