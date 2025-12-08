В Самаре за взятку задержан заслуженный работник здравоохранения РФ

Материалы для заведения дела поступили из областного УФСБ. По версии следствия, 4 декабря 2025 года Дмитрий Андрущенко (его имя СМИ сообщил его адвокат) получил от и. о. завотдела БСМЭ взятку в размере 132 тыс. рублей за разрешение брать с родственников покойных в морге Тольятти деньги за дополнительные услуги.