В Самаре за взятку задержан заслуженный работник здравоохранения РФ

Отдел по расследованию особо важных дел областного следственного управления СК РФ по Самарской области завел уголовное дело на замначальника регионального бюро судмедэкспертизы. Его подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.
Материалы для заведения дела поступили из областного УФСБ. По версии следствия, 4 декабря 2025 года Дмитрий Андрущенко (его имя СМИ сообщил его адвокат) получил от и. о. завотдела БСМЭ взятку в размере 132 тыс. рублей за разрешение брать с родственников покойных в морге Тольятти деньги за дополнительные услуги.
В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, для сбора доказательств и установления всех обстоятельств произошедшего.
По заявлению адвоката Андрущенко, его доверителя незаконно удерживали с 4 по 6 декабря без оформления и связи с родственниками, и только 6 декабря задержали официально.