В Самаре за взятку задержан заслуженный работник здравоохранения РФ

Следствие считает, что чиновник получил вознаграждение за оказание услуг в морге.

Отдел по расследованию особо важных дел областного следственного управления СК РФ по Самарской области завел уголовное дело на замначальника регионального бюро судмедэкспертизы. Его подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы для заведения дела поступили из областного УФСБ. По версии следствия, 4 декабря 2025 года Дмитрий Андрущенко (его имя СМИ сообщил его адвокат) получил от и. о. завотдела БСМЭ взятку в размере 132 тыс. рублей за разрешение брать с родственников покойных в морге Тольятти деньги за дополнительные услуги.

В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, для сбора доказательств и установления всех обстоятельств произошедшего.

По заявлению адвоката Андрущенко, его доверителя незаконно удерживали с 4 по 6 декабря без оформления и связи с родственниками, и только 6 декабря задержали официально.