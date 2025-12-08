В Минске автобус дверью зажал пенсионерку, протащив ее несколько метров по земле. Подробности озвучили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Пенсионерку зажало дверями автобуса и протащило несколько метров по асфальту», — сказано в сообщении.
По предварительным данным, утром 8 декабря водитель автобуса МАЗ начинал движение от остановки «Национальная библиотека». Он не убедился, что все пассажиры закончили высадку и закрыл двери. В дверях оказалось зажатой рука 72-летний минчанки.
«После этого водитель, не заметив пенсионерку, начал движение, в результате чего последнюю протащило несколько метров по асфальту, после чего автобус остановился», — привели подробности в ГАИ.
И уточнили, что пенсионерка была доставлена в больницу для обследования.
Тем временем ГАИ усиливает контроль за маршрутками в Минске — ремни безопасности и зимние шины.
Кстати, Нацбанк сказал, что белорусы за три месяца потеряли 188 000 рублей, оформляя визы и покупая горящие туры.
Ранее адвокат и руководитель агентства недвижимости прокомментировали возможность «эффекта Долиной» в Беларуси.