В Минске рука пенсионерки оказалась зажата дверями автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В Минске автобус дверью зажал пенсионерку, протащив ее несколько метров по земле. Подробности озвучили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Пенсионерку зажало дверями автобуса и протащило несколько метров по асфальту», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, утром 8 декабря водитель автобуса МАЗ начинал движение от остановки «Национальная библиотека». Он не убедился, что все пассажиры закончили высадку и закрыл двери. В дверях оказалось зажатой рука 72-летний минчанки.

«После этого водитель, не заметив пенсионерку, начал движение, в результате чего последнюю протащило несколько метров по асфальту, после чего автобус остановился», — привели подробности в ГАИ.

И уточнили, что пенсионерка была доставлена в больницу для обследования.

