В Волгограде мужчина угнал автомобиль скорой помощи

«В Волгограде мои коллеги (сотрудники полиции — прим. ТАСС) применили оружие и остановили автомобиль скорой помощи, который угнал нетрезвый мужчина. Полицейские произвели несколько выстрелов вверх, а затем — по колесам. Автомобиль был остановлен, правонарушитель задержан», — написала она.