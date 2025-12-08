В Волгограде мужчина угнал автомобиль скорой помощи

«В Волгограде мои коллеги (сотрудники полиции — прим. ТАСС) применили оружие и остановили автомобиль скорой помощи, который угнал нетрезвый мужчина. Полицейские произвели несколько выстрелов вверх, а затем — по колесам. Автомобиль был остановлен, правонарушитель задержан», — написала она.
Волк уточнила, что требования остановиться водитель проигнорировал. Он прибавил скорость и пытался скрыться.
Угонщиком оказался 22-летний житель Волгограда, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.