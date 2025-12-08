Ричмонд
Пьяный подросток разбил окна автомобиля, залез в него и уснул. Возбуждено уголовное дело за хулиганство

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный подросток разбил окна автомобиля, залез в него и уснул, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

В милицию поступило сообщение от минчанина о том, что в его припаркованном автомобиле спит неизвестный. На место прибыл наряд роты ППСМ Первомайского РУВД Минска. Внутри иномарки сотрудники обнаружили 16-летнего подростка. Как выяснилось, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он разбил стекла автомобиля, проник в салон и уснул.

Теперь ему предстоит возместить причиненный ущерб, сумма которого устанавливается.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело за хулиганство, составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.