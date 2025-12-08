112: в Екатеринбурге за отмывание денег задержан глава благотворительного фонда

По данным канала, организация была учреждена в 2018 году и официально занималась помощью бездомным. Однако следствие полагает, что де-факто АНО использовалась для отмывания денег. Фонд заключал фиктивные договоры с крупными застройщиками Свердловской области, через которые обналичивались и легализовывались средства в строительной сфере.