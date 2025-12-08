Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

112: в Екатеринбурге за отмывание денег задержан глава благотворительного фонда

Руководителя екатеринбургского благотворительного фонда «Чистое сердце» задержали по подозрению в отмывании денег и эксплуатации людей. При обыске у него нашли крупную сумму денег и документы на элитную недвижимость.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали Михаила Арзамасцева, руководителя автономной некоммерческой организации (АНО) «Чистое сердце». Бизнесмена подозревают в эксплуатации людей и легализации преступных доходов под видом благотворительности, сообщает телеграм-канал 112.

По данным канала, организация была учреждена в 2018 году и официально занималась помощью бездомным. Однако следствие полагает, что де-факто АНО использовалась для отмывания денег. Фонд заключал фиктивные договоры с крупными застройщиками Свердловской области, через которые обналичивались и легализовывались средства в строительной сфере.

Вторая часть криминальной схемы касалась непосредственно «подопечных» фонда. Сотрудники АНО подыскивали людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и нанимали их на работу.

Как пишет 112, вместо реабилитации людей эксплуатировали, а их имущество похищали. Арзамасцев переоформлял недвижимость работников на себя, продавал ее и забирал деньги.

При обыске у фигуранта, известного в определенных кругах как «Форд», нашли более 10 млн рублей наличными, а также документы на элитное жилье и дорогие автомобили. Происхождение всего этого глава фонда объяснить не смог.