112: в Екатеринбурге за отмывание денег задержан глава благотворительного фонда

В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали Михаила Арзамасцева, руководителя автономной некоммерческой организации (АНО) «Чистое сердце». Бизнесмена подозревают в эксплуатации людей и легализации преступных доходов под видом благотворительности, сообщает телеграм-канал 112.
По данным канала, организация была учреждена в 2018 году и официально занималась помощью бездомным. Однако следствие полагает, что де-факто АНО использовалась для отмывания денег. Фонд заключал фиктивные договоры с крупными застройщиками Свердловской области, через которые обналичивались и легализовывались средства в строительной сфере.
Вторая часть криминальной схемы касалась непосредственно «подопечных» фонда. Сотрудники АНО подыскивали людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и нанимали их на работу.
Как пишет 112, вместо реабилитации людей эксплуатировали, а их имущество похищали. Арзамасцев переоформлял недвижимость работников на себя, продавал ее и забирал деньги.
При обыске у фигуранта, известного в определенных кругах как «Форд», нашли более 10 млн рублей наличными, а также документы на элитное жилье и дорогие автомобили. Происхождение всего этого глава фонда объяснить не смог.