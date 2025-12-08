Двух кошек выписали из ветклиники после пожара в воронежском котокафе

Двух кошек, пострадавших при пожаре в котокафе на улице 60-й Армии в Воронеже, выписали из ветеринарной клиники, сообщили сотрудники заведения «Мяурум».
Под наблюдением специалистов на данный момент остаются шесть животных. Кошки по кличкам Носик, Дарина и Белка находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Врачи их принудительно кормят.
Сотрудники котокафе отметили, что всем пострадавшим животным оказывается необходимая помощь.
Напомним, что пожар в котокафе произошёл утром 5 декабря. Одна из кошек погибла. Двое животных убежали, когда сотрудники МЧС выбили дверь. Кошку по кличке Носик нашли тем же вечером. Поиски Бантика продолжаются.
После пожара филиал закрыли на неопределённый срок.