Двух кошек выписали из ветклиники после пожара в воронежском котокафе

Ещё шесть животных находятся в стационаре.

Источник: Котокафе «Мяурум» в Воронеже

Двух кошек, пострадавших при пожаре в котокафе на улице 60-й Армии в Воронеже, выписали из ветеринарной клиники, сообщили сотрудники заведения «Мяурум».

Под наблюдением специалистов на данный момент остаются шесть животных. Кошки по кличкам Носик, Дарина и Белка находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Врачи их принудительно кормят.

Сотрудники котокафе отметили, что всем пострадавшим животным оказывается необходимая помощь.

Напомним, что пожар в котокафе произошёл утром 5 декабря. Одна из кошек погибла. Двое животных убежали, когда сотрудники МЧС выбили дверь. Кошку по кличке Носик нашли тем же вечером. Поиски Бантика продолжаются.

После пожара филиал закрыли на неопределённый срок.