В Ростове аварийное дерево упало на крышу и балкон дома

Днем 8 декабря в Ростове-на-Дону аварийное дерево упало на крышу и балкон дома. Инцидент произошел на Киргизской, 14. Об этом сообщили в администрации донской столицы.
Вызов на место происшествия к городским спасателям поступил во второй половине дня, в 13:33. Сотрудники управления по делам ГО и ЧС огородили территорию и выполнили частичную опиловку дерева.
Пострадавших нет, подчеркивают власти Ростова-на-Дону.
Напомним, сегодня в донской столице прошел первый снег. В ближайшее время снова возможны небольшие осадки, в основном дожди. Температура воздуха предстоящей ночью в Ростове ожидается в пределах от −1 до +1, завтра днем должно быть +1−3.
