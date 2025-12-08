В Краснодаре мусоровоз насмерть сбил пожилую женщину

Машина двигалась вперед, и под правым передним колесом оказалась пенсионерка, которая от полученных травм скончалась на месте. Сейчас по этому факту проводят доследственную проверку. Следственные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности, сообщили в УМВД России по городу Краснодару.