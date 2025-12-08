Не задержана и не наказана: Владелица клиники в Кишиневе, где погибла бизнес-леди Любовь Бабуцки, продолжает делать пластические операции в Киеве

Владелица скандально известной клиники Dr. Serebrova, в которой погибла бизнес-леди Любовь Бабуцки, продолжает делает пластические операции в Киеве.
Напомним, спустя два часа после смерти Бабуцки уроженка Одессы Ирина Бородкина сбежала на родину. МВД Молдовы объявило ее в международный розыск.
Опубликованные видео и отзывы пациентов указывают на то, что Бородкина, имея лишь диплом медсестры, проводит липосакцию, увеличение ягодиц, абдоминопластику и другие процедуры под общим наркозом.
Просто нет слов… Беззаконию в Украине не удивлены, но наглость и вседозволенность Бородкиной и неуважение к себе, беспечность и беспринципность клиенток этой недоврачихи — за гранью добра и зла.
Напомним, 7 марта 2025 столичный суд сектора Чеканы выдал ордер на 30-дневный арест Ирины Бородкиной, владелицы салона красоты Dr. Serebrova, где в ходе косметологической процедуры скончалась женщина. Мера была применена в ее отсутствие.
Экспертиза установила, что смерть женщины наступила в результате введения ей ряда препаратов, вызвавших эмболию — закупорку сосудов. Любе Бабуцки инъекции были сделаны в ягодицы, шею и подбородок.
Владелица магазина одежды в одном из торговых центров столицы Любовь Бабуцки скончалась 30 января в салоне красоты Dr. Serebrova Clinic, куда она обратилась для проведения процедуры под названием «Морфиус».
