Электрогазосварщик погиб на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде

На мужчину обрушились металлические конструкции.

Источник: telegram-канал «Метро НН»

38-летний электрогазосварщик погиб на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде утром 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Нижегородской области.

На сотрудника АО «Моспроект-3» обрушились металлические конструкции.

Как сообщается в телеграм-паблике Метро-НН«, работник планировал вести сварочные работы по монтажу распределительного пояса крепления стартового котлована в тупиках за станцией метро “Горьковская”.

Сотрудники бригады скорой медпомощи констатировали смерть работника.

«Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве», — сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.

В АО «Моспроект-3» сообщили, что родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь.

