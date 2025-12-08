38-летний электрогазосварщик погиб на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде утром 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Нижегородской области.
На сотрудника АО «Моспроект-3» обрушились металлические конструкции.
Как сообщается в телеграм-паблике Метро-НН«, работник планировал вести сварочные работы по монтажу распределительного пояса крепления стартового котлована в тупиках за станцией метро “Горьковская”.
Сотрудники бригады скорой медпомощи констатировали смерть работника.
«Гострудинспекцией инициировано расследование несчастного случая на производстве», — сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.
В АО «Моспроект-3» сообщили, что родственникам погибшего будет оказана необходимая помощь.
