В Беларуси с начала года ликвидировано 37 интернет-магазинов по сбыту наркотиков

«Ежегодно мы проводим отработку объектов отдыха и пребывания граждан, целью которой является пресечение распространения наркотиков прежде всего в молодежной среде. В текущем году трижды проводился такой комплекс, его цель — принятие мер, направленных на сокращение уровня незаконного оборота наркотиков, в том числе в молодежной среде. Задачами мы для себя ставим обеспечение контроля за лицами, употребляющими наркотики без назначения врача-специалиста, ранее судимыми за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Также среди задач — недопущение фактов отравления наркотиками со смертельным исходом, снижение спроса и предложения наркотиков на территории страны, недопущение вовлечения в незаконный оборот наркотиков детей и подростков», — рассказал он.