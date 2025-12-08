В Беларуси с начала года ликвидировано 37 интернет-магазинов по сбыту наркотиков

Кроме того, в Министерство информации направлено 233 уведомления по ограничению доступа к сайтам, содержащим пронаркотический контент.
«На сегодняшний момент основным инструментарием, регулирующим вопросы профилактики наркомании и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, является комплексный план мероприятий по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков, социальной реабилитации наркозависимых лиц на 2025−2026 годы. МВД на постоянной основе осуществляет мониторинг организации работы по выполнению этого плана. Сегодня можно с уверенностью сказать, что проведенный в данном направлении объем работы огромен и оказывает значимое влияние на наркоситуацию в стране», — отметил Андрей Кудрицкий.
Представитель МВД подчеркнул, что в вопросах профилактики органами внутренних дел делается акцент на практической составляющей.
«Ежегодно мы проводим отработку объектов отдыха и пребывания граждан, целью которой является пресечение распространения наркотиков прежде всего в молодежной среде. В текущем году трижды проводился такой комплекс, его цель — принятие мер, направленных на сокращение уровня незаконного оборота наркотиков, в том числе в молодежной среде. Задачами мы для себя ставим обеспечение контроля за лицами, употребляющими наркотики без назначения врача-специалиста, ранее судимыми за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Также среди задач — недопущение фактов отравления наркотиками со смертельным исходом, снижение спроса и предложения наркотиков на территории страны, недопущение вовлечения в незаконный оборот наркотиков детей и подростков», — рассказал он.
При этом главный упор в профилактике подростковой преступности делается на вовлечение в такую профилактическую работу родителей.
«Совместно с Министерством образования особое внимание уделяется вопросу родительского контроля за поведением детей в интернете. Для этого продолжается активное использование телеграм-канала “СТОПнаркотик”, посредством которого в оперативном режиме как до родителей, так и до детей доводится актуальная информация. Сотрудники органов внутренних дел постоянно принимают участие в плановых общешкольных родительских собраниях. Кроме этого, активно внедряется практика проведения встреч с законными представителями несовершеннолетних с привлечением родителей, дети которых осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — проинформировал Андрей Кудрицкий.
Хорошо зарекомендовавшей себя новой формой профилактической работы с учащимися является проведение стрим-семинаров с осужденными, находящимися в исправительных и воспитательных колониях за наркопреступления.
«Пользуясь случаем, напоминаю, что лицо, добровольно сдавшее наркотики и сообщившее всю преступную схему, освобождается от уголовной ответственности. Не оставляем мы без внимания и вопросы совершенствования антинаркотического законодательства. В настоящее время на финишную прямую выходит работа по законодательной инициативе в части введения административной ответственности за пропаганду наркотиков», — констатировал замначальника главного управления.