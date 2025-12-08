В Гродненском районе в техническом водоеме утонул пенсионер

Как рассказали в ведомстве, тело мужчины 1942 года рождения было обнаружено в искусственном водоеме на территории садового товарищества неподалеку от д. Тарусичи. Оказалось, что мужчина уехал на дачу 16 ноября и с тех пор перестал выходить на связь. 4 декабря его жена приехала на дачу, не нашла мужа на участке и сообщила об этом правоохранителям. При проведении разыскных мероприятий тело мужчины было обнаружено в техническом водоеме возле участка (в двух метрах от берега).