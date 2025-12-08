Один проскочил, второй — в дерево: в Калининграде автобусы застряли из-за ДТП на Минусинской

Около 14:30 в понедельник, 8 декабря, люди наблюдали, как одна из попавших в ДТП легковушек загородила дорогу так, что на повороте к улице Павлика Морозова осталась слишком узкая полоса. Несколько автобусов не смогли проехать и были вынуждены искать объездные пути. Один из них врезался в дерево во дворе.