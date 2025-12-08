Один проскочил, второй — в дерево: в Калининграде автобусы застряли из-за ДТП на Минусинской

В Калининграде на Минусинской после столкновения двух легковушек образовался дорожный затор. Об этом «Клопс» сообщают очевидцы.
Около 14:30 в понедельник, 8 декабря, люди наблюдали, как одна из попавших в ДТП легковушек загородила дорогу так, что на повороте к улице Павлика Морозова осталась слишком узкая полоса. Несколько автобусов не смогли проехать и были вынуждены искать объездные пути. Один из них врезался в дерево во дворе.
«Водитель нашего, не побоюсь этого слова, легендарного автобуса № 10 быстро оценил ситуацию и, проявив мастерство, смог преодолеть затор и продолжить движение», — поделился пассажир Фёдор.
Но не всем удалось повторить манёвр. Автобус № 19 попытался объехать пробку через дворы, но на повороте к Минусинской у дома № 28 врезался в дерево, сломал его и повредил лобовое стекло. Инцидент произошёл около 15:25, сообщил другой читатель «Клопс».
В Центре организации движения и пассажирских перевозок пояснили, что в связи с аварией автобусы № 7, 10, 11, 16, 19, 21, 29, 34, 39, 40, 63, 72 и 87 были временно перенаправлены на улицу Беговую и далее на Минусинскую, откуда продолжили движение по действующим схемам.
