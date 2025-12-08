Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске в подъезде дома неизвестный оторвал батарею, из-за чего затопило лифт

Теперь мужчину разыскивают, его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В подъезде многоквартирного дома на улице Лермонтова в Иркутске произошел неприятный инцидент: неизвестный сначала пинал отопительную батарею, а затем оторвал ее. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.

— Полицейские установили, что из-за действий хулигана, горячая вода затопила лифтовые шахты, и жильцы не могли пользоваться лифтом, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Теперь мужчину разыскивают, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские призывают нарушителя самостоятельно прийти в отдел для выяснения обстоятельств.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре участковый нашел угнанный ВАЗ-2107. Находящиеся в салоне 15-летние подростки бросили автомобиль на обочине и попытались сбежать.