В Иркутске в подъезде дома неизвестный оторвал батарею, из-за чего затопило лифт

В подъезде многоквартирного дома на улице Лермонтова в Иркутске произошел неприятный инцидент: неизвестный сначала пинал отопительную батарею, а затем оторвал ее. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по региону.
— Полицейские установили, что из-за действий хулигана, горячая вода затопила лифтовые шахты, и жильцы не могли пользоваться лифтом, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Теперь мужчину разыскивают, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские призывают нарушителя самостоятельно прийти в отдел для выяснения обстоятельств.
