Лжесиловики под Воронежем обманули 53-летнего жителя более чем на два миллиона

В Кантемировском районе 53-летний мужчина из-за мошенников лишился более двух миллионов рублей и автомобиля. Лжесотрудники силовых ведомств убедили мужчину перевести деньги на «безопасный счет», получив данные жертвы по коду из СМС. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Все началось с обычного звонка якобы от «Энергосбыта». Под предлогом замены пломбы на счетчике, мошенники выманили у мужчины код из сообщения. Сразу после этого подключился лжесиловик. Он заявил, что аккаунт мужчины на Госуслугах взломан. Аферист посоветовал жертве немедленно продать свой автомобиль, а вырученные деньги положить на некий «безопасный счет». Мужчина, испугавшись, так и сделал.
На следующий день мошенники убедили его взять кредит и перевести деньги на указанные реквизиты. В итоге, доверчивый житель Кантемировки потерял более 2 миллионов рублей.
В МВД возбудили уголовное дело, за которое злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
По данным ведомства, минувшие выходные стали «урожайными» для мошенников: от их действий пострадали одиннадцать человек в регионе, а общий ущерб превысил 5,5 миллионов рублей.