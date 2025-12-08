Лжесиловики под Воронежем обманули 53-летнего жителя более чем на два миллиона

Все началось с обычного звонка якобы от «Энергосбыта». Под предлогом замены пломбы на счетчике, мошенники выманили у мужчины код из сообщения. Сразу после этого подключился лжесиловик. Он заявил, что аккаунт мужчины на Госуслугах взломан. Аферист посоветовал жертве немедленно продать свой автомобиль, а вырученные деньги положить на некий «безопасный счет». Мужчина, испугавшись, так и сделал.