Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане подросток оформлял для себя кредиты на чужие имена

Часть похищенных денег школьник уже потратил на личные нужды.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в хищении денег в посредством оформления кредитов на чужие имена. По версии следствия, весной 2024 года юноша приобрел через интернет несколько анонимных SIM-карт, с помощью которых получил доступ к мобильному приложению банка и оформил три кредита на сумму свыше 250 тысяч рублей.

Часть похищенных средств злоумышленник потратил на личные нужды. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Казани заключенный обманул сокамерника на 380 тысяч рублей. 33-летний мужчина обещал решить вопросы с ФСИН, но присвоил деньги себе.