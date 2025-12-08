В Татарстане подросток оформлял для себя кредиты на чужие имена

В Татарстане несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в хищении денег в посредством оформления кредитов на чужие имена. По версии следствия, весной 2024 года юноша приобрел через интернет несколько анонимных SIM-карт, с помощью которых получил доступ к мобильному приложению банка и оформил три кредита на сумму свыше 250 тысяч рублей.