В Италии мошенник из Молдовы обманул россиянку на 22 тысячи евро: Женщина поверила, что ее банковский счет подвергся «хакерской атаке»

39-летний гражданин Молдовы был арестован в Вероне после того, как обманным путём получил от жительницы Генуи, гражданки России, 22 000 евро. Мужчина убедил женщину, что её банковский счёт подвергся хакерской атаке в Восточной Европе, и предложил «перевести» деньги на якобы защищённый счёт.
По версии полиции, злоумышленник связывался с потерпевшей по телефону через поддельного агента, который предупреждал о «неотложной угрозе» взлома. Доверчивая женщина передала наличные в два приёма якобы сотрудникам банка.
После обращения жертвы в полицию следователи проанализировали телефонные соединения и ячейки сотовой связи, что позволило идентифицировать и задержать гражданина Молдовы. Сейчас подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.
