Под Уфой загорелось кафе: пострадали три женщины

В селе Ольховое Уфимского района Башкирии произошел пожар в кафе быстрого питания, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
К месту происшествия были направлены выехали силы и средства Уфимского гарнизонного пожарно-спасательного формирования. На момент прибытия специалистов происходило открытое горение одноэтажного бревенчатого здания размером 8 на 10 метров.
Огнеборцы оперативно ликвидировали открытое пламя. В результате пожара за медицинской помощью обратились три женщины, которые, по предварительным данным, являются работницами кафе. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города Уфы для осмотра и оказания необходимой помощи.
К ликвидации пожара было привлечено 28 человек личного состава и 10 единиц техники, включая подразделения управления пожарной охраны Уфы. Причина возгорания в настоящее время устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.
