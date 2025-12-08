Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Уфой загорелось кафе: пострадали три женщины

В Башкирии во время пожара в кафе пострадали три женщины.

Источник: Комсомольская правда

В селе Ольховое Уфимского района Башкирии произошел пожар в кафе быстрого питания, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

К месту происшествия были направлены выехали силы и средства Уфимского гарнизонного пожарно-спасательного формирования. На момент прибытия специалистов происходило открытое горение одноэтажного бревенчатого здания размером 8 на 10 метров.

Огнеборцы оперативно ликвидировали открытое пламя. В результате пожара за медицинской помощью обратились три женщины, которые, по предварительным данным, являются работницами кафе. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города Уфы для осмотра и оказания необходимой помощи.

К ликвидации пожара было привлечено 28 человек личного состава и 10 единиц техники, включая подразделения управления пожарной охраны Уфы. Причина возгорания в настоящее время устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.