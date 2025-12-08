Экс-главу Старого Оскола Владимира Жданова заподозрили во взятке

Владимир Жданов с 2018 года возглавлял приграничный Шебекинский округ, а в 2023 году был награжден орденом Мужества за работу в сложных условиях. Он стал руководителем второго по величине города области в конце 2024 года и в ноябре текущего года ушел в отставку.