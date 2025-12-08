Ричмонд
Экс-главу Старого Оскола Владимира Жданова заподозрили во взятке

Бывшего мэра Старого Оскола Владимира Жданова подозревают в получении взятки в 1 млн рублей. По версии следствия, чиновник получил деньги через посредников за помощь бизнесу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственное управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Старооскольского городского округа. Чиновника подозревают в коррупционном преступлении. По данным издания «Коммерсантъ», фигурантом дела стал Владимир Жданов, покинувший пост мэра в конце ноября.

По версии следствия, чиновник через подчиненных получил 1 млн рублей за помощь одной из коммерческих фирм. Детали обвинения в СК пока не раскрывают.

Следственные действия прошли в здании администрации Старооскольского городского округа, а также по месту жительства подозреваемого. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Белгородской области. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Белгородской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Получение взятки в крупном размере», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Владимир Жданов с 2018 года возглавлял приграничный Шебекинский округ, а в 2023 году был награжден орденом Мужества за работу в сложных условиях. Он стал руководителем второго по величине города области в конце 2024 года и в ноябре текущего года ушел в отставку.