В Швеции задержали россиянина, пишут СМИ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Мужчину с российским гражданством задержали в Швеции по подозрению в незаконной фотосъемке вышек телерадиовещания, сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Мужчину задержали по подозрению в незаконном фотографировании вышек в (пригороде Стокгольма — ред.) Накка», — говорится в сообщении.

По данным источников газеты, мужчина является гражданином России. Как утверждает Aftonbladet, его также подозревают в планировании диверсии.

В сообщении прокуратуры сказано, что подозреваемого задержали 7 декабря, он будет допрошен в присутствии государственного защитника.

«Более подробная информация о подозреваемом или инциденте в данный момент не может быть предоставлена», — говорится в сообщении прокуратуры.