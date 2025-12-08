В Швеции задержали россиянина, пишут СМИ

«Мужчину задержали по подозрению в незаконном фотографировании вышек в (пригороде Стокгольма — ред.) Накка», — говорится в сообщении.
По данным источников газеты, мужчина является гражданином России. Как утверждает Aftonbladet, его также подозревают в планировании диверсии.
В сообщении прокуратуры сказано, что подозреваемого задержали 7 декабря, он будет допрошен в присутствии государственного защитника.
«Более подробная информация о подозреваемом или инциденте в данный момент не может быть предоставлена», — говорится в сообщении прокуратуры.