В Ростове мужчина серьезно ранил своего брата во время ссоры, возбуждено дело

В Ростове мужчина напал на брата во время ссоры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 39-летний мужчина серьезно ранил своего брата во время ссоры, сообщили в ГУ МВД России по региону.

По информации полиции, подозреваемый совершил нападение во время бытового конфликта. Он ударил своего оппонента в грудь, после этого пострадавший попал в больницу.

В отношении задержанного завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Ведется следствие. Известно, что ранее мужчина уже был судим по различным статьям.

